Frank Media: «Траст» подал иск на $1 млрд к международным трейдерам и компании Шишханова

Банк непрофильных активов «Траст» потребовал от международных трейдеров и компаний бывшего владельца Бинбанка и «Рост банка» Микаила Шишханова $1 млрд. Иск о возмещении соответствующего ущерба был подан в Высокий суд Британских Виргинских островов, сообщило Frank Media.

«Траст» в иске заявил, что с 2013 по 2017 год Микаил Шишханов вступил в сговор с международными сырьевыми и сельскохозяйственными трейдерами, чтобы «скрыть вывод средств из Бинбанка». По мнению банка, международные трейдеры знали о незаконном характере операций, но добровольно согласились участвовать в них.

В «Трасте» заявили, что отследить незаконный вывод активов Бинбанка было невозможо, потому что в отчетности сделки торгового финансирования отображались как исполненные надлежащим образом. В иске подчеркивается, что «Траст» — правопреемник Рост-банка, а значит, именно он вправе потребовать возмещения причиненных убытков.

«Рост банк» в 2018 году был присоединен к банку «Траст».