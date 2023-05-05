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Польские перевозчики перекрыли дорогу на границе с Украиной в Дорохуске в знак протеста

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Shutterstock

Польские автомобильные грузоперевозчики перекрыли дорогу на границе с Украиной в Дорохуске Люблинского воеводства. Об этом сообщили в местной администрации, передает РИА Новости.

Как указал пресс-секретарь Палаты таможенной администрации в Люблине Михал Дерус, возможности выехать из Польши ждут около 370 грузовиков, однако перед погранпереходом очереди не наблюдается.

По словам Деруса, из-за протеста очередь из выезжающих на Украину машин может растягиваться. Сейчас протестующие пропускают пять фур в час. Уточняется, что в приоритетном порядке пропускаются автомобили, которые перевозят опасные товары.

По информации украинской стороны, в электронной очереди зарегистрированы 3200 фур.

20 апреля сообщалось, что польские фермеры на 50 тракторах устроили протест из-за ввоза продуктов с Украины.

28 апреля Еврокомиссия (ЕК) и пять стран Восточной Европы (Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария) достигли соглашения об ограничении экспорта в ЕС сельскохозяйственной продукции с Украины.

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