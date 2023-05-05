Нацбанк Казахстана: объем переводов из России вырос более чем на 300% по итогам первого квартала

По итогам первого квартала текущего года объем денежных переводов из России в Казахстан вырос более чем на 300% в сравнении с показателями за аналогичный период 2022-го и составил 33,9 млрд тенге. Россияне стали одними из самых активных граждан зарубежных государств, переводящих деньги в среднеазиатскую республику, сообщается на сайте Национального банка Казахстана.

На переводы из России в количественном выражении пришлось 54% транзакций, в денежном — 41%. В общей сложности граждане РФ перевели в Казахстан 33,9 млрд тенге, или $76,6 млн, подсчитали в Нацбанке республики.

«В первом квартале года в Казахстан из России было переведено 33,9 млрд тенге (76,6 млн долларов), что более чем на 300 процентов превышает показатели годом ранее», — говорится в материале.

5 мая интернет-издание РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков Национального банка (Нацбанка) Казахстана сообщило, что в марте из России в среднеазиатскую республику было переведено в общей сложности 12,2 млрд тенге. Этот показатель оказался на 168% больше, чем за аналогичный период год назад, когда в РФ отключили Visa и Mastercard на фоне действия международных санкций в отношении финансового сектора российской экономики.