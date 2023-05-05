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«Ъ»: Европейский Центробанк продолжит повышать ставки еще минимум на двух заседаниях

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После повышения ставок на майском заседании в седьмой раз подряд Европейский Центробанк не планирует менять курс денежно-кредитной политики. Ставки будут повышены еще минимум на двух следующих заседаниях, написала газета «Коммерсант».

На заседании в мае ЕЦБ вновь увеличил ставки на 0,25 процентного пункта (п. п.): по кредитам до 3,75%, по депозитам — до 3,25%, по маржинальным кредитам — до 4%.

Как говорится в статье, регулятор готов продолжать повышение ставок из-за рисков ускорения роста цен. По ожиданиям участников рынка, это произойдет еще как минимум на двух заседаниях ЕЦБ, добавляется в материале. По оценке ЕЦБ, инфляция будет «слишком высокой в течение слишком долгого времени».

Целевой уровень по инфляции ЕЦБ – 2%, и решения по ставке должны обеспечить достижение этого показателя. Ради этого ЕЦБ готов держать ставки на высоком уровне «столько времени, сколько потребуется».

На риски ускорения роста цен отметила и глава ЕЦБ Кристин Лагард. По ее словам, регулятору еще предстоит пройти часть пути в борьбе с высоким ростом цен.

В апреле инфляция в еврозоне составила 7% в годовом выражении по сравнению с 6,9% в марте.

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