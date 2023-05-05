«Известия»: подсанкционные банки прекращают выпуск карт UnionPay

Ряд подсанкционных российских банков, включая МТС-банк и «Уралсиб», прекратили выпускать карты UnionPay, пишут «Известия».

В МТС-банке пояснили, что это связано с прекращением работы карт за рубежом.

В настоящее время в России только семь кредитных организаций, чьи карты продолжают работать за границей. Участники профильных чатов по обсуждению UnionPay отмечают, что они принимаются не везде и «проходимость зависит от эмитента».

Эксперт отметил, что для заграничных покупок у россиян остается возможность оформить «пластик» иностранного банка или использовать «Мир» в странах, где он принимается.

Ранее подпавшие под новые санкции США российские банки стали советовать своим клиентам вывести деньги с карт платежной системы UnionPay, выданных в этих кредитных организациях.