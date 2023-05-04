Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Delfi: инфляция в Литве отрицательно повлияла на финансовое положение половины жителей

close
100%
Alex Grimm/Reuters

Рост инфляции в Литве повлиял на финансовое положение почти половины жителей страны. Об этом пишет Delfi, ссылаясь на данные компании по управлению кредитами в Европе Intrum.

Большинство литовцев (79%) ощутили рост цен, а инфляция оказала существенное негативное влияние на финансы почти половины населения страны (47%). Это приводит к беспокойству о возможности вовремя оплачивать счета, которое ощущают 28% литовцев.

В публикации также отметили, что 83% жителей Литвы отдают предпочтение оплате счетов за газ, воду и электричество. При этом при возможности, 45% опрошенных респондентов пропустили бы торговые платежи, а 24% — счета за интернет. Согласно опросу, 54% литовцев попросту забывают оплатить счета, но 35% признались, что у них нет денег для оплаты счетов.

По словам руководителя компании Intrum в странах Балтии Илвы Валейки, инфляционное давление серьезно ухудшает финансовое положение европейцев, в том числе и жителей стран Балтии. Все это увеличивает риски задержки платежей, которые провоцируют создание долгов и еще больших проблем для экономики в целом. Учитывая, что все процессы в экономике взаимосвязаны, все происходящее отрицательно влияет на потребителей.

В начале апреля издание Delfi писало, что из-за резкого роста цен в Литве жители страны вынуждены за продуктами на Пасхальный стол ездить в Польшу. По словам представителя портала Pricer.lt Пятраса Чепкаускаса, за исключением некоторых продуктов, цены на большинство товаров выросли практически на 30%.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях