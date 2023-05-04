Delfi: инфляция в Литве отрицательно повлияла на финансовое положение половины жителей

Рост инфляции в Литве повлиял на финансовое положение почти половины жителей страны. Об этом пишет Delfi, ссылаясь на данные компании по управлению кредитами в Европе Intrum.

Большинство литовцев (79%) ощутили рост цен, а инфляция оказала существенное негативное влияние на финансы почти половины населения страны (47%). Это приводит к беспокойству о возможности вовремя оплачивать счета, которое ощущают 28% литовцев.

В публикации также отметили, что 83% жителей Литвы отдают предпочтение оплате счетов за газ, воду и электричество. При этом при возможности, 45% опрошенных респондентов пропустили бы торговые платежи, а 24% — счета за интернет. Согласно опросу, 54% литовцев попросту забывают оплатить счета, но 35% признались, что у них нет денег для оплаты счетов.

По словам руководителя компании Intrum в странах Балтии Илвы Валейки, инфляционное давление серьезно ухудшает финансовое положение европейцев, в том числе и жителей стран Балтии. Все это увеличивает риски задержки платежей, которые провоцируют создание долгов и еще больших проблем для экономики в целом. Учитывая, что все процессы в экономике взаимосвязаны, все происходящее отрицательно влияет на потребителей.

В начале апреля издание Delfi писало, что из-за резкого роста цен в Литве жители страны вынуждены за продуктами на Пасхальный стол ездить в Польшу. По словам представителя портала Pricer.lt Пятраса Чепкаускаса, за исключением некоторых продуктов, цены на большинство товаров выросли практически на 30%.