ПСБ будет участвовать в развитии инвестиционного потенциала Северного Кавказа

ПСБ готов подключиться к работе по укреплению экономической стабильности регионов Северного Кавказа и раскрытия их инвестиционного потенциала. Об этом во время Кавказской инвестиционной выставки, которая проходит в эти дни в Минеральных Водах, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков, сообщает пресс-служба банка.

Выступая на пленарной сессии «Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона», состоявшейся в рамках Кавказской инвестиционной выставки, председатель ПСБ оценил возможности для развития малого и среднего бизнеса в Северо-Кавказском федеральном округе.

Он отметил, что в регионах СКФО для развития бизнеса созданы благоприятные условия, в том числе с использованием мер господдержки, а сами предприниматели позитивно настроены на ведение и расширение своей деятельности. Однако сдерживающим фактором выступает ограниченность банковской инфраструктуры, а также связанные с этим низкая доступность финансирования и недостаток знаний клиентов в части финансовой грамотности.

Фрадков подчеркнул, что ПСБ готов в полной мере подключиться к работе по устранению этих препятствий для укрепления экономической стабильности регионов округа и раскрытия их инвестиционного потенциала.

Глава банка напомнил, что ПСБ уже не первый год проводит замер настроений малого и среднего бизнеса — этот сегмент, по его словам, является наиболее показательным с точки зрения происходящих в деловой среде процессов. Так, индекс RSBI по СКФО за первый квартал составил 53,4 пункта, тогда как в среднем по России — 51,1, уточнил спикер.

«Предприниматели чувствуют, что та среда и те условия которые созданы — все это будет им позволять развиваться дальше. С другой стороны, складывается ситуация, которая учитывает проблематику в финансовой сфере: один из четырех оцениваемых нами блоков в составе RSBI — доступность финансирования — чаще находится в негативной зоне», — сказал председатель ПСБ.

И здесь, по его словам, наблюдается парадокс: спрос есть, интерес есть, доступность надо развивать.

«Мы готовы этим заниматься — это одна из больших, важных тем. При этом, хочу отметить, что инфраструктура государственной поддержки максимально реализована, что создает определенный позитив и условия для развития бизнеса», — резюмировал Петр Фрадков.

В пресс-службе банка отметили, что в ходе выставки представители ПСБ провели ряд встреч с главами регионов, подписали соглашения, направленные на развитие экономики Северо-Кавказского федерального округа и приняли участие в дискуссионных площадках, где представили свою позицию по поддержке малого и среднего бизнеса СКФО.