Курсы доллара и евро упали по отношению к рублю до минимумов за месяц

Курс доллара США на торгах Мосбиржи в четверг снизился на 1,5%, до 77,98 рубля, следует из данных площадки. Доллар опустился до минимума с 3 апреля 2023 года.

Курс евро потерял 2%, упав до 85,98 рубля, это антирекорд с 4 апреля.

Курс юаня снизился на 1,8% и составил 11,25 рубля.

«Российская внешнеторговая конъюнктура улучшилась: пройдено дно по экспортной выручке, спред Urals с Brent продолжил активно сокращаться, за баррель российской смеси дают почти $60 против $50 в конце зимы, а темп роста импорта значительно замедлился. И это внутренние факторы за рубль», — объяснил «Газете.Ru» укрепление рубля к валютам эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

3 мая экономист Михаил Беляев в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что курс доллара сможет вернуться к 60 рублям при условии, если Россия сможет улучшить свое положение в экономике или ситуация в США резко ухудшится. Беляев уточнил, что ситуация может произойти «абсолютно любая». Но маловероятно, что шоковый момент, когда доллар был по 50-60 рублей, сможет снова повториться.