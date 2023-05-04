Рейсы Red Wings и «Северный ветер» из Кемерова в Читу и Екатеринбург отменили

Рейсы авиакомпаний Red Wings и «Северный ветер» из Кемерова в Екатеринбург и Читу отменили. Об этом замгубернатора Кузбасса Андрея Панова сообщил в своем Telegram-канале.

«Есть два направления, которые отменены. Это маршрут Кемерово — Екатеринбург авиакомпании Red Wings, действующий до 13 мая, и рейс авиакомпании «Северный ветер» Кемерово — Чита, планировавшийся с 1 мая», — следует из поста.

Панов пишет, что сокращение именно этих маршрутов связано с их малой востребованностью. В то же время он сослался на публикацию в газете «Известия», где говорилось об отмене рейсов авиакомпаний на фоне сокращения субсидий из федерального бюджета.

Как ранее сообщала газета «Известия», на 2023 год субсидирование программы выполнения региональных полетов в обход Москвы снижено с 9 млрд до 7,5 млрд рублей, и авиакомпании начали отменять рейсы. По мнению экспертов, опрошенных газетой, сокращение финансирования не столь несущественное, поэтому больших негативных последствий не будет.

Панов уточнил, что остальные запланированные рейсы выполняются в полном объеме. С 3 июня авиакомпания «Победа» начнет выполнять перелеты из Кемерова в Москву.