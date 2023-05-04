«Ведомости»: экспорт коксующегося угля из России вырос на 44% по итогам первого квартала

Объемы экспорта российского коксующегося угля выросли на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 17,9 млн тонн к конце марта 2023-го. Основной причиной подобной динамики стал рост спроса на данный вид продукции со стороны азиатских стран, включая Индию и Китай, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на расчеты аналитиков Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

«Вывоз за рубеж коксующегося (металлургического) угля по сети РЖД (включая поставки в порты) из России в январе — марте 2023 г. вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 17,9 млн тонн. Экспорт энергетического угля за этот период сократился на 8% до 49,8 млн тонн», — говорится в материале.

При этом основной пик скупки российского коксующегося угля пришелся на март текущего года. По итогам первого месяца весны объемы экспорта выросли сразу на 54% и составили 4,9 млн тонн. На динамику повлиял ряд факторов, включая увеличение добычи в Кузбассе. В результате этого железнодорожные поставки из региона в порты и на погранпереходы Дальнего Востока увеличились в 2,5 раза, до 2,5 млн тонн, заключается в статье.

27 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Министерства промышленности и торговли (Минпромторга) сообщила, что цены на коксующийся уголь в России резко подскочили на 30% в апреле, до 13,5 тыс. руб. Это привело к увеличению себестоимости листового металлопроката на 1,5–2 тыс. руб. на тонну.