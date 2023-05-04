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MMI: экспортные цены на российские стальные полуфабрикаты снизились на 5,5-20% из-за снижения спроса

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Александр Коркка/РИА «Новости»

Экспортные цены на российские стальные полуфабрикаты, включая слябы и квадратную заготовку, снизились на 20% и 5,5% соответственно по итогам апреля текущего года. Главной причиной стало сокращение спроса на импорт подобной продукции, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Metals & Mining Intelligence (MMI).

«В апреле экспортные цены на российские стальные полуфабрикаты снизились из-за снижения спроса. Так, стальные слябы подешевели за месяц на 20%, до $424 за 1 тонну на базисе FOB Черное море. За неделю с 17 по 24 апреля снижение составило 28%, что вызвано ростом поставок слябов в Азию. Квадратная заготовка подешевела на 5,5%, до $543 за 1 тонну», — говорится в материале.

При этом снижение экспортных цен на слябы фиксируется в различных регионах мира, включая рынки европейских и азиатских стран. Например, в Китае этот показатель на последней неделе апреля составил $460–470 CFR против $470–480 CFR неделей ранее, в прочих азиатских странах — $490–500, заключается в статье.

25 апреля интернет-издание РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков компании «Яков и партнеры» сообщило, что более половины опрошенных менеджеров российских горно-металлургических компаний ожидают технологического разрыва с компаниями из западных стран через 4–5 лет. Главной причиной грядущего отставания станут сложности с поставками оборудования на фоне действия международных санкций.

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