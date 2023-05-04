РБК: крупные российские банки повысили ставки по ипотеке

В начале мая по меньшей мере три крупных российских банка повысили ставки по ипотеке или планируют это сделать. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные кредитных организаций.

Так, Московский кредитный банк повысил ставку по ипотеке на строящееся жилье на 0,8 процентных пункта, до 11,5%. При этом еще в апреле ипотечный кредит в этом банке можно было оформить под 10,7% годовых. Ставка по ипотеке на вторичное жилье также повысилась — до 11% (на 0,55 п.п.).

Также ставки по ипотечным кредитам подняли Совкомбанк (на 0,5 п.п., под 11,99% годовых; для держателей карты «Халва» ставка 11,23%), банк «Санкт-Петербург» (на 0,3 п.п. — до 5,65% по семейной ипотеке и до 7,65% на приобретение новостроек).

С 15 мая ставки по ипотеке намерены поднять Газпромбанк и Росбанк. В кредитных организациях на запрос РБК не ответили.

При этом в ВТБ, Промсвязьбанке, «Уралсибе» и Абсолют Банке заявили, что не планируют повышать ставки по ипотеке. Сбербанк комментарии не предоставил.

Ранее ЦБ РФ объявил, что с 30 мая ужесточит регулирование ипотеки с экстремально низкими ставками.