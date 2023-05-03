В Минэке заявили, что средства от продажи зарубежных активов пойдут на постройку модульных отелей

Минэкономразвития собирается выделить полученные 1,2 млрд рублей, которые поступили от продажи активов иностранных резидентов, на возведение модульных отелей. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.

«В рамках нацпроекта по туризму льготными кредитами поддержаны пять проектов по строительству гостиниц на 12 миллиардов рублей. Сейчас открыт конкурс на модульные гостиницы», — отметил Решетников.

По его словам, при наличии хороших заявок есть еще 1,2 млрд рублей дополнительно, полученные от продажи иностранцами активов. Все эти средства могут быть отправлены на поддержку строительства модульных отелей.

В конце апреля заместитель премьер-министра России Дмитрия Чернышенко в ходе рабочей поездки в Калмыкию заявил, что российское правительство в этом и следующем году направит регионам до 8 млрд руб. на создание модульных отелей. Глава республики Бату Хасиков отметил, в свою очередь, что на сегодняшний день в Калмыкии построили пять глэмпингов, и предприниматели при помощи господдержки в виде грантов создали модульные отели.

До этого российское правительство одобрило выделение средств для субсидирования бюджетов регионов страны для строительства модульных отелей в рамках программы «Развитие туризма».