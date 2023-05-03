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Сбер и Балтийский университет подписали меморандум о совместном изучении AI-технологий

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пресс-служба Сбера

Сбер и Балтийский федеральный университет им. И. Канта подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. Документ подписали вице-президент, директор департамента национального развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбера Максим Еременко и ректор университета Александр Федоров.

Отмечается, что цель меморандума заключается в совместном развитии и внедрении искусственного интеллекта, обмене экспертными мнениями, а также использовании нейросетевых технологий в разных отраслях экономики Калининградской области.

«Партнерство с ведущим университетом Калининградской области является для нас важным шагом в содействии и поддержке цифровой трансформации региона. Сбер уже несколько лет активно развивает искусственный интеллект во многих регионах России. Уже заключены соглашения о развитии искусственного интеллекта и новых технологий с Московской, Волгоградской, Мурманской областями. Уверен, что наше сотрудничество с Балтийским университетом покажет высокий результат», — сказал Еременко.

В свою очередь, Федоров подчеркнул, что партнерство с ведущей технологической компанией страны является важным шагом в развитии технологий искусственного интеллекта в Калининградской области.

«Мы уверены, что взаимный обмен опытом и реализация совместных проектов принесут нашему вузу и региону как экспертный рост в области новых технологий, так и положительный экономический эффект», — добавил он.

В церемонии подписания также принял участие зампредседателя правительства Калининградской области, министр цифровых технологий и связи Леван Дараселия. По его словам, «технологии искусственного интеллекта стали частью современных систем в отраслях экономики и сферах госуправления».

«Много делается, чтобы наши компании, граждане использовали продукты и услуги, основанные на отечественных технологиях. Уверен, что синергия нашего университета и Сбера даст огромные возможности для региона, а новейшие разработки центра искусственного интеллекта внесут существенный вклад в повышение качества жизни», — добавил он.

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