В Банке России отметили экстремальный рост сроков выдаваемой ипотеки в 2022 году

До 40% от общего объема новых ипотечных кредитов в конце 2022 года выдали с максимально допустимым сроком — на 30 лет. Информацию об этом пресс-служба Банка России опубликовала на своем сайте.

«Выдачи ипотеки во второй половине 2022 года сопровождались экстремальным ростом сроков кредитования: доля 30 летних кредитов превысила 40% выдач, около 41% кредитов выданы созаемщикам, которые по договору должны погасить ипотеку после 65 лет», — сказано в материалах регулятора.

По словам директор департамента финансовой стабильности российского Центробанка Елизаветы Даниловой, ситуация беспокоит регулятора. «40% кредитов по ипотеке было предоставлено на срок 30 лет, что нас настораживает», — сказала она.

Как рассказала Данилова, всего в России 46 млн заемщиков, и число постоянно растет. На сегодняшний день у многих из них есть более одного кредита, например, ипотека и еще один потребкредит. При этом еще три года назад у большинства взявших кредит в банке была только ипотека.

Во второй половине апреля председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что резкий рост стоимости лотов на рынке первичного жилья стал одной из причин появления больших запасов непроданной недвижимости в части российских регионов.