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Гутерриш заявил, что Африка в 2022 году получила от МВФ меньше денег, чем Евросоюз

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Andrew Kelly/Reuters

Евросоюз (ЕС) по итогам 2022 года получил $160 млрд в расчетной единице Международного валютного фонда (МВФ) — специальных правах заимствования (СДР), а страны Африки только $34 млрд. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе своей речи на пресс-конференции в Найроби, написало агентство ТАСС.

«В прошлом году МВФ разместил $650 млрд в СДР для укрепления ликвидности в течение кризиса. Страны ЕС получили в сумме $160 млрд в СДР, а африканские страны, общее население которых в три раза больше, получили $34 млрд», — сказал генсек ООН.

Такую ситуацию Гутерриш назвал абсурдной и заявил о необходимости реформирования глобальной финансовой системы для представления Африки на самом высоком уровне в ней.

По его словам, потребности развивающихся стран должны быть в центре внимания всех политических программ и решений.

Во второй половине марта пресс-служба Белого дома по случаю визита вице-президента США Камалы Харрис в Замбию сообщила, что частные американские компании и власти США предоставят Африке более $7 млрд в рамках инициатив, которые связаны с проектами зеленой энергетики, сельским хозяйством и борьбой с изменениями климата.

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