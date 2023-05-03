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В FAO заявили о росте числа людей, у которых есть острые проблемы в продбезопасности

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Pixabay

По итогам 2022 года более 258 млн человек в 58 странах столкнулись с серьезными проблемами в области продовольственной безопасности. Об этом сообщается в опубликованном докладе на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO).

«В 2022 году четвертый год подряд наблюдалась тенденция к увеличению числа людей, страдающих от острого отсутствия продовольственной безопасности. В значительной степени этот рост отражает увеличение численности населения, однако степень острого отсутствия продовольственной безопасности увеличилась с 21,3% до 22,7%», — отметили в публикации.

По данным организации, особенно остро дефицит продовольствия ощущается в Сомали, Афганистане, Буркина-Фасо, Гаити, Нигерии, Южном Судане и Йемене. При этом конфликты до сих пор остаются главной причиной, по которой происходят продовольственные кризисы.

В отчете добавили, что спецоперация на Украине также отрицательно влияет на продовольственную безопасность по всему миру, так как Россия и Украина вносят весомый вклад в мировое производство своими сельскохозяйственными ресурсами и основными продовольственными товарами.

16 апреля всемирная продовольственная программа ООН приостановила свою работу в Судане, где продолжаются столкновения между суданской армией и спецназом. В заявлении организации подчеркивается, что программа стремится оказать помощь суданскому народу, столкнувшемуся с проблемой отсутствия продовольственной безопасности, но из-за неспокойной ситуации в стране вынуждена приостановить свою работу.

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