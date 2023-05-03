Экс-премьер Франции Франсуа Фийон заявил, что готов продавать паштет на Красной площади

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон (2007— 2012 гг.), отвечая на обвинения в связях с Россией со стороны французского парламента, заявил, что ведет свою предпринимательскую деятельность так, как сам посчитает нужным. Об этом сообщает телеканал TV5 Monde.

Экс-политик подчеркнул, что если захочет, он пойдет «торговать паштетом на Красной площади».

Фийон 3 мая предстал перед парламентской комиссией по расследованию из-за его работы в совете директоров «Сибура» и «Зарубежнефти». Политик занимал там посты вплоть до 2022 года.

Проверку инициировало «Национальное объединение» Марин Ле Пен (экс-кандидат в президенты Франции. — «Газета.Ru»). Фийон, в частности, обвиняется партией том, что он допустил политическое, экономическое и финансовое вмешательство во Франции со стороны иностранных государств.

Ранее сообщалось, что депутаты парламентского большинства во Франции обратились к спикеру Национального собрания с просьбой создать парламентскую комиссию по расследованию информации о предполагаемом финансировании Россией иностранных политический партий.

Депутаты также напомнили о кредитах, предоставленных российскими банками партии «Национальное объединение» для финансирования избирательных кампаний, и назначении бывших политиков Франции, в числе которых экс-премьер страны Франсуа Фийон, в советы директоров российских компаний.