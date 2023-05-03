Минэк и Минфин задумались о введении допстимулов для легализации бизнеса с теневой долей

Минэкономразвития и Минфин запланировали ввести дополнительные стимулы для легализации бизнеса, которые имеют высокую теневую долю. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с членами правительства по вопросам социально-экономического развития СКФО.

«У нас есть все-таки идея дополнительно с Минфином подумать над мероприятиями, которые стимулировали бы легализацию в отраслях с высокой долей теневого сектора и с высокой занятостью», — отметил Решетников.

По его словам, также можно частично перенести практику налоговых режимов, которые хорошо работают в других отраслях.

Он добавил, что в Северокавказском округе до сих пор дор сохраняется высокая доля теневого сектора и безработицы. Однако на данный момент округу не хватает определенных стимулов, чтобы бизнес смог покинуть теневой сектор.

17 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство введет еще одну меру поддержки российских предприятий, чтобы помочь им наладить выпуск необходимых компонентов. Это решение позволит дополнительно профинансировать развитие перспективных отраслей экономики РФ на общую сумму до 10 трлн рублей.