Предложение аренды элитных коттеджей в Подмосковье подскочило на 30% в первом квартале

Предложение аренды элитных коттеджей на рынке Подмосковья в первом квартале 2023 года выросло на 30%. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на полученные данные от аналитиков NF Group.

В исследовании участвовали предложения аренды от 400 тыс. рублей в месяц и выше. Основная часть таких коттеджей (45%) находилась на Рублево-Успенском направлении. 36% элитных коттеджей в аренду сосредоточено на Новорижском направлении. 5% приходится на Минское, а 4% — на Киевское/Калужское направления. На остальные направления приходится оставшиеся 9%.

Аналитики посчитали, что самые дорогие коттеджи сдаются на Рублево-Успенском направлении, где месяц проживания в среднем обходится в 1,4 млн рублей. На втором месте расположилось Новорижское направление, где средняя ежемесячная арендная ставка составляет 1,2 млн рублей.

По словам директора департамента загородной недвижимости NF Group Татьяны Алексеевой, в 2023 году спрос на аренду дорогих домов будет поддерживаться сезонным фактором из-за невозможности попасть за границу.

В конце декабря РБК со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики» писал, что средняя стоимость загородного дома в Подмосковье в декабре 2022 года увеличилась на 5,4% по сравнению с январем – до 30,7 млн рублей. Основной рост цен пришелся на февраль-март 2022 года. Затем они перестали расти, а летом даже упали из-за спада спроса.