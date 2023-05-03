Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Предложение аренды элитных коттеджей в Подмосковье подскочило на 30% в первом квартале

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Предложение аренды элитных коттеджей на рынке Подмосковья в первом квартале 2023 года выросло на 30%. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на полученные данные от аналитиков NF Group.

В исследовании участвовали предложения аренды от 400 тыс. рублей в месяц и выше. Основная часть таких коттеджей (45%) находилась на Рублево-Успенском направлении. 36% элитных коттеджей в аренду сосредоточено на Новорижском направлении. 5% приходится на Минское, а 4% — на Киевское/Калужское направления. На остальные направления приходится оставшиеся 9%.

Аналитики посчитали, что самые дорогие коттеджи сдаются на Рублево-Успенском направлении, где месяц проживания в среднем обходится в 1,4 млн рублей. На втором месте расположилось Новорижское направление, где средняя ежемесячная арендная ставка составляет 1,2 млн рублей.

По словам директора департамента загородной недвижимости NF Group Татьяны Алексеевой, в 2023 году спрос на аренду дорогих домов будет поддерживаться сезонным фактором из-за невозможности попасть за границу.

В конце декабря РБК со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики» писал, что средняя стоимость загородного дома в Подмосковье в декабре 2022 года увеличилась на 5,4% по сравнению с январем – до 30,7 млн рублей. Основной рост цен пришелся на февраль-март 2022 года. Затем они перестали расти, а летом даже упали из-за спада спроса.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях