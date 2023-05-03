Bloomberg: ОАЭ, Гонконг и Турция стали ключевыми импортерами золота из России после санкций ЕС и G7

После введения санкций со стороны стран Евросоюза (ЕС) и «Большой семерки» (G7) российское золото стали перенаправлять преимущественно на азиатские рынки сбыта, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Гонконг и Турцию. При этом продажами драгоценного металла из РФ начали заниматься в основном малоизвестные фирмы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков компании ImportGenius.

«Десятки логистических фирм и продавцов, которые являются мелкими игроками в золотом секторе, с момента введения международных санкций взяли на себя торговлю российскими слитками. И вместо того, чтобы массовые поставки направлялись в Лондон, чтобы оседать в хранилищах ведущих банков, таких как JPMorgan Chase & Co. и HSBC Holdings Plc, российские поставки направляются по частям в такие места, как Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг и Турция, где нет ограничений», — говорится в материале.

Подобная тенденция объясняется тем, что компаниям, которые занимаются сбытом российского золота на азиатских рынках, не грозит введение вторичных санкций со стороны западных стран. Однако выгода от такой торговли для самой РФ пока остается под вопросом, уточняется в статье.

«С марта по август 2022 года через Гонконг было перевезено российского золота на сумму более 300 миллионов долларов. Это лишь малая часть российского золота на 1,2 миллиарда долларов, поставленного JPMorgan только за первые два месяца 2022 года, что подчеркивает проблему продажи больших объемов сразу после начала войны», — заключается в заметке.

11 февраля газета Financial Times со ссылкой на данные аналитиков Всемирного совета по золоту (WGC) сообщила, что по итогам прошлого года в России зафиксировали значительный рост спроса на золотые слитки. За 12 месяцев этот показатель увеличился почти в пять раз по сравнению со значениями за аналогичный период 2021-го, а его рост оказался самым стремительным среди всех стран мира.