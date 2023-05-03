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«Ъ»: добыча газа в России снизилась на 10% год к году по итогам первого квартала

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Matthias Rietschel/AP

По итогам первого квартала текущего года объемы добычи природного газа на территории России снизились на 10% в годовом выражении. К концу марта этот показатель составил 180 млрд кубометров, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевые источники.

При этом по итогам марта уровень добычи газа в России оказался на отметке 61 млрд кубов, что на 10% меньше значений за аналогичный период 2022-го. Одной из главных причин подобной динамики стало резкое сокращение поставок топлива на европейский энергорынок в связи с международными санкциями, уточняется в статье.

«Добыча газа в РФ в первом квартале 2023 года упала на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 180 млрд кубометров. В марте производство газа также упало примерно на 10%, до 61 млрд кубометров. Объем добычи «прочих недропользователей», который практически полностью отражает добычу «Газпрома», в первом квартале упал на 18%, до 117 млрд кубометров, в марте — также на 18%, до 39 млрд кубометров», — говорится в материале.

2 мая агентство Reuters со ссылкой на данные портала Refinitiv Eikon сообщило, что Россия в январе-апреле 2023 года экспортировала 10,5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ). Это на 11% меньше показателя за январь-апрель 2022 года.

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