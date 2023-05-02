Money.pl: неконтролируемая волна импортного украинского спирта захлестнула рынок Польши

Польские фермеры пожаловались на то, что помимо украинского зерна и яиц, страну наводнил спирт из Киева. Об этом сообщил портал Money.pl.

По информации портала, ликеро-водочные заводы в Польше начинают банкротиться из-за того, что в страну поступает дешевый украинский спирт. Это оказывает влияние не только на производителей, но и на поставщиков сырья и работников предприятий, говорится в публикации.

«Сбыт у нас застопорился в феврале. В марте ничего не изменилось. Производство по-прежнему стоит», — отметил в беседе с порталом один из владельцев фермерской винокурни (цитата по «Прайму»).

28 апреля Еврокомиссия и пять стран Восточной Европы достигли соглашения об ограничении экспорта в ЕС сельскохозяйственной продукции с Украины. Соответствующая договоренность была достигнута с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией.

Проблемы у этих стран возникли еще в январе, говорилось в совместном докладе государств. Там говорилось о максимальных усилиях Евросоюза по облегчению поставок сельскохозяйственной продукции с Украины, особенно зерновых культур. В частности, для таких товаров были отменены таможенные пошлины. Одним из последствий этой политики стало значительное увеличение объемов зерна с Украины на рынках стран, которые с ней граничат. Представители Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии заявляли, что ситуация требует срочного реагирования, так как сельхозпроизводители восточноевропейских стран уже пострадали из-за украинского конфликта — их издержки существенно выросли из-за увеличения цен на топливо, удобрения, электроэнергию.