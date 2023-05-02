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В Минпромторге России сообщили об увеличении объема производства фенола для фанеры

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В министерстве промышленности и торговли заявили, что объем производства ключевого компонента для производства фанеры — фенола (фенольная формальдегидная смола) — увеличили в связи с возросшей потребностью рынка. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

Таким образом в Минпромторге опровергли дефицит вещества на территории России. Ранее 2 мая газета «Коммерсантъ» написала о нехватке этого компонента. По данным газеты, некоторые предприятия могут остановить производство фанеры или существенно повысить цены в связи с дефицитом.

«В начале апреля было принято решение об увеличении объема выпуска фенола. План производства был увеличен вслед за увеличением потребности российского рынка в феноле», — заявили в министерстве.

Как рассказали в ведомстве, в первом квартале (январь — март) 2023 года производство фенола и ацетона работало стабильно, отгрузки совершали в соответствии со спросом потребителей в рамках существовавших контрактов. В Минпромторге пообещали нарастить выпуск вещества в мае.

Во второй половине февраля в НИТУ МИСИС рассказали о новом фотокатализаторе для очистки вод от фенола.

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