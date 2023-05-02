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Стоимость газа из России для Молдавии снизится до $660 за тысячу кубометров

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Стоимость российского газа для Молдавии уменьшится до $660 за тысячу кубометров в мае 2023 года. Об этом в Telegram-канале написал председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«В мае закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО «Газпром» в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности составит $660,76 за 1 тыс. куб. м», — отметил Чебан.

По его словам, весь объем поставленного топлива пойдет компании «Тираспольтрансгаз» (Приднестровье).

В конце апреля компания «Молдовагаз» призвала потребителей в Молдавии не затягивать с оплатой долгов за потребленный газ. В компании отметили, что совокупный долг населения и предприятий уже превышает $18 млн.

До этого экс-президент республики Игоря Додон заявил, что, несмотря на желание властей Молдавии диверсифицировать маршруты импорта природного газа и ослабить энергетическую зависимость от России, руководство страны весь зимний отопительный сезон все равно закупало то же топливо из РФ, но через посредников. При этом стоимость импорта при подобной схеме значительно возрастала.

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