Малый и средний бизнес СКФО привлек под гарантии более 7 млрд рублей в начале 2023 года

Малый и средний бизнес Северо-Кавказского федерального округа в I квартале 2023 года получил 7,2 млрд рублей финансовой поддержки посредством Национальной гарантийной системы (НГС). Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

В МСП отметили, что это в 3,3 раза больше, чем по итогам первых трех месяцев 2022 года. При этом почти в 3,5 раза выросло количество получателей поддержки из числа субъектов МСП.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на Кавказкой инвестиционной выставке подчеркнул, что увеличение объемов финансовой поддержки предпринимателей СКФО идет во многих сферах.

«Сельское хозяйство в I квартале продемонстрировало более чем четырехкратный прирост в сравнении с январем-мартом прошлого года, до 1,7 млрд рублей. Больше чем в шесть раз вырос показатель в обрабатывающем производстве, до 1,57 млрд. В сфере транспортировки и хранения отмечен сразу 60-тикратный рост, сумма финансовой поддержки превысила 300 млн рублей», — отметил он.

Отмечается, что большая часть получателей финансовой поддержки в СКФО — это местные микропредприятия. Так, за январь-март их количество превысило уже 270. В общей сложности они привлекли более 4 млрд рублей. Годом ранее за тот же период получателей поддержки из этой категории было немногим более 70. Заметно выросло и количество получателей среди малых предприятий: с 25 до более полусотни (выделенная за I квартал 2023 года сумма — свыше 2,5 млрд рублей).

Напомним, Национальная гарантийная система, оператором которой выступает Корпорация МСП, помогает предпринимателям получать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно.

В организации уточнили, что за ними можно обратиться в банки-участники механизма «зонтичных» поручительств Корпорации МСП и региональные гарантийные организации. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.