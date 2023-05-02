Продажи российской сельхозтехники сократились почти на 8% в первом квартале

Продажи сельхозтехники в России по итогам первого квартала 2023 года сократились почти на 8% в денежном выражении. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на полученные данные «Росспецмаша» и ассоциации дилеров техники АСХОД.

По данным «Росспецмаша», в январе—марте продажи отечественной сельхозтехники сократились на 7,7%, до 51,8 млрд руб., год к году. Отрицательную динамику показывает и производство — оно упало на 4,7%, до 64,7 млрд руб. При этом по отгрузкам на внутренний рынок наблюдается не самая лучшая ситуация, так как упали продажи практически всех видов техники.

В организации посчитали, что отгрузки и производство техники зависят от доходов аграриев. Например, сейчас цены на зерно достаточно невысокие. Поэтому участники рынка уменьшают объемы вложений в обновление парка. В АСХОД также указали на сложность ситуации, заметив, что спрос на технику упал в среднем на четверть. Учитывая, что свободных денег у участников рынка нет и ситуация эта продолжится, в этом году вложения будут идти на хранение продукции.

Аналитики посчитали, что самочувствие сельскохозяйственного сектора определяется тем, как выглядит рынок сельхозтехники. В этом году у аграриев достаточно много проблем. Однако ситуация была бы немного сглажена, если бы произошел рост цен на зерно, но это невозможно из-за действия экспортной пошлины.

В начале февраля «Коммерсантъ», ссылаясь на данные поле.рф и «Авито» писал, что по итогам 2022 года спрос на комплектующие для сельхозтехники в России вырос в 6,3 раза со стороны малых и средних хозяйств.