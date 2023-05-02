Компания из Казахстана не планирует приобретать завод Hyundai в России

Компания «Астана Моторс», расположенная в Казахстане, не собирается покупать завод Hyundai в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

Южнокорейский телеканал MBC в конце апреля заявил, что Hyundai Motor планирует продать свой завод в Санкт-Петербурге компании из Казахстана. Покупатель завода в телевизионном сюжете назван не был, но был показан логотип компании «Астана Моторс».

Однако в пресс-службе компании опровергли подобную информацию, заявив, что «Астана Моторс» не имеет никаких планов на приобретение российского завода. Пресс-служба подчеркнула, что перед компанией стоит задача углубления локализации и увеличения количества моделей, производимых в Казахстане

В компании также добавили, что в 2023 году компания приступает к строительству в индустриальной зоне Алма-Аты завода по производству автокомпонентов для Hyundai.

«Астана Моторс» является дистрибьютором ряда иностранных автомобильных брендов в Казахстане. Ей также принадлежит завод по производству коммерческой, специализированной и пассажирской техники Hyundai Trans Almaty и завод по производству легковых автомобилей Hyundai Trans Kazakhstan. Кроме того, «Астана Моторс» осуществляет в Алма-Ате строительство мультибрендового завода полного цикла для производства автомобилей китайских автомобилей Chery, Haval и Changan.

Ранее сообщалось, что компания Hyundai Motor планирует продать свои заводы в России компании из Казахстана и покинуть российский рынок.