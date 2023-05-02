Bloomberg: Россия в мае может начать закупку валюты для своих резервов

Россия уже в мае может начать закупку иностранной валюты для своих резервов, пишет агентство Bloomberg.
В статье отмечается, что доходы от энергоресурсов в настоящее время близки к превышению целевого уровня, поэтому закупки валюты возможны уже в мае.
По прогнозам агентства, закупки валюты могут составить эквивалент около $200 млн в юанях в месяц.
В Bloomberg указали, что китайская валюта – ключевой актив, который Россия может использовать для проведения транзакций для своего фонда благосостояния в размере $154 млрд.
Как отмечает агентство, такой сценарий подчеркнет способность России поддерживать приток нефтедолларов на фоне санкций.
Аналитик Freedom Holding Corp Наталья Мильчакова указала в комментарии Bloomberg, что рынок получит важный сигнал — государство снова начнет накапливать резервы, а не тратить. Это, по ее словам, может также сказаться положительно на рубле.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что у Российской Федерации есть «подушка безопасности» в неподверженных санкциям активах.