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Bloomberg: Россия в мае может начать закупку валюты для своих резервов

Bloomberg: Россия в мае может начать закупку $200 млн в юанях в месяц для своих резервов

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Depositphotos

Россия уже в мае может начать закупку иностранной валюты для своих резервов, пишет агентство Bloomberg.

В статье отмечается, что доходы от энергоресурсов в настоящее время близки к превышению целевого уровня, поэтому закупки валюты возможны уже в мае.

По прогнозам агентства, закупки валюты могут составить эквивалент около $200 млн в юанях в месяц.

В Bloomberg указали, что китайская валюта – ключевой актив, который Россия может использовать для проведения транзакций для своего фонда благосостояния в размере $154 млрд.

Как отмечает агентство, такой сценарий подчеркнет способность России поддерживать приток нефтедолларов на фоне санкций.

Аналитик Freedom Holding Corp Наталья Мильчакова указала в комментарии Bloomberg, что рынок получит важный сигнал — государство снова начнет накапливать резервы, а не тратить. Это, по ее словам, может также сказаться положительно на рубле.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что у Российской Федерации есть «подушка безопасности» в неподверженных санкциям активах.

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