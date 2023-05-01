Московский производитель мороженого, фабрика «БРПИ» (бренд BRandICE) разработал более 50 новинок этого десерта на основании запросов покупателей на натуральную прoдукцию. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

«Выпуском продуктов питания в Москве занимается более 200 заводов. Среди них — фабрика мороженого, которая к новому летнему сезону увеличила свою продуктовую линейку на четверть — до 250 единиц видов», — сказал глава департамента Владислав Овчинский.

Одной из новинок стал десерт из сливoчного морoженого с лимонадoм. По словам президента «БРПИ» Агнессы Осиповой, на сегодняшний день прoдукция предприятия представлена более чем в 300 кафе в России и СНГ и более чем в 5 тыс. точках продаж.

В первой половине декабря в пресс-службе «БРПИ», которая производила в России мороженое под маркой Baskin Robbins, подтвердили смену бренда на BrandICE.

В конце марта компания «Айсберри», выпускающая продукцию под названиями «Пломбир Вологодский», «Филевское», «Жемчужина России», стала новым лидером на российском рынке мороженого по итогам 2022 года.