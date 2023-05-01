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Финансовый аналитик BitRiver не увидел причин для серьезного ослабления рубля в мае

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Серьезного ослабления курса национальной валюты в мае 2023 года не предвидится. Такое мнение высказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в разговоре с газетой «Известия».

«Третью неделю подряд пара доллар/рубль крутится вокруг уровня 81,6 руб., евро/рубль — 89,8 руб. На май торговые диапазоны находятся между уровнями 78,5 — 85 руб. за доллар и 86,5 — 95 руб. за евро», — отметил он.

По его словам, рубль слабнет с начала 2023 года из-за низких цен на нефть и роста дефицита бюджета. Основным фактором снижения доходов, как отметил аналитик, в том числе стало сокращение объема нефтегазовых доходов примерно в два раза из-за сильного падения стоимости нефти.

28 апреля торги за Московской бирже завершились со стоимостью доллара в 80,25 руб., евро — 88,67 руб.

На прошлой неделе главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова спрогнозировала курс американского доллара на ближайшие несколько месяцев на уровне 80 руб. По ее словам, риски влияния антироссийских санкций не исчезли, поэтому полностью предсказать будущую ситуацию на рынке валют достаточно сложно.

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