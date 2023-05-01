Аналитик «БизнесДром» допустил рецессию в Европе в течение 2023 года

Рецессия в Европе может наступить в течение 2023 года несмотря на то, что на сегодняшний день странам региона удалось избежать спада в экономике. Такое мнение высказал генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев в разговоре с интернет-изданием «Лента.ру».

«Пока что рецессии, то есть падения ВВП в течение более чем двух кварталов, в Европе удалось избежать. Ее ожидания были основаны, в частности, на резком удорожании энергоносителей из-за санкций, эмбарго на российскую продукцию, а также из-за ожидавшегося падения спроса на европейские товары. Все это триггеры рецессии, которая так и не наступила», — сказал Самиев.

Аналитик назвал несколько факторов, указывающих на вероятную рецессию. В том числе это проблемы в энергобалансе и рост безработицы.

Неожиданно мягкий прошедший зимний период, в том числе позволил сохранить энергетический баланс. Однако, по словам Самиева, проблема, актуальная для прошлого года, не исчезла.

В первой половине апреля профессор Нуриэль Рубини, предсказавший финансовый крах 2008 года, заявил, что США движутся к кредитному кризису и рецессии в экономике.