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Британский производитель чипов Arm подал документы на IPO в США

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Производитель чипов Arm Ltd. из Великобритании подал документы на первичное публичное размещение акций на фондовой бирже США, что может стать крупнейшим IPO в 2023 году. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на заявление разработчика.

Arm собирается разместить ценные бумаги на бирже Nasdaq до конца нынешнего года. По информации источников Reuters, компания планирует привлечь при помощи IPO от $8 млрд до $10 млрд. В Arm не стали раскрывать ожидаемый ценовой диапазон предложения.

ARM Holdings — один из крупнейших разработчиков чипов для процессоров, используемых в мобильных электронных устройствах. Компания появилась в 1990 году в качестве совместного бизнеса британского производителя компьютеров Acorn Computers, американского разработчика Apple Inc. и американского производителя интегральных систем VLSI Technology. В настоящее время Arm принадлежит японскому финансовому холдингу Softbank.

SoftBank намеревается выставить Arm на IPO с прошлого года, когда в результате разногласий регуляторов США и Европы не состоялась сделка по покупке американской технологической компании Nvidia за $40 млрд.

В первой половине декабря российский сервис по аренде электросамокатов Whoosh провел дополнительное размещение акций и таким образом привлек на IPO 2,1 млрд руб.

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