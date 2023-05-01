Глава японской энергетической группы Jera предупредил о риске повышения цен на СПГ в 2023 году

Цены на сжиженный природный газ (СПГ) могут вырасти в 2023 году. Такое мнение выразил глава японской энергетической группы Jera (крупнейший в мире покупатель СПГ) Юкио Кани в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, ограничения, связанные с пандемией коронавируса в Китае, и теплая зима снизили спрос на топливо, поэтому спотовые цены на СПГ существенно снизились относительно 2022 года.

При этом в нынешнем году, как полагает Кани, на фоне роста импортных мощностей на территории Европы и ослабления коронавирусных рестрикций в КНР существует риск существенного роста цен на газ. В особенности стоимость на топливо вырастет, если предстоящая зима окажется холодной.

В апреле продолжается падение европейских цен на природный газ. В Bloomberg связали ситуацию на рынке с переключением спроса с потребностей отопления на обеспечение запасов на следующую зиму.

Во второй половине апреля агентство Bloomberg написало, что Европа и Азия столкнулись с переизбытком СПГ, а цены на топливо снизятся в ближайшие несколько недель.