Эксперт рассказала о повышении пенсии ряду граждан с 1 мая

С 1 мая некоторым гражданам повысят пенсии, рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Индексацию пенсий, в частности, проведут гражданам, достигшим 80 лет — они будут получать в среднем 15 134 рубля в месяц.

Кроме того, по данным Социального фонда России, доплату получат пилоты гражданской авиации и работники угольной промышленности. Сумма надбавки определяется в индивидуальном порядке, с учетом среднемесячного дохода и стажа.

Также Финогенова напомнила, что к 78-летию победы в ВОВ ветеранам выплатят 10 тыс. рублей. Участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Москве, будет назначена единовременная выплаты в размере 25 тыс., 15 тыс. или 10 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что с 1 мая пенсии наличными будет доставлять только «Почта России».