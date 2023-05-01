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Эксперт рассказала о повышении пенсии ряду граждан с 1 мая

Профессор Финогенова: с 1 мая пенсии повысят гражданам, достигшим 80 лет

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Depositphotos

С 1 мая некоторым гражданам повысят пенсии, рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Индексацию пенсий, в частности, проведут гражданам, достигшим 80 лет — они будут получать в среднем 15 134 рубля в месяц.

Кроме того, по данным Социального фонда России, доплату получат пилоты гражданской авиации и работники угольной промышленности. Сумма надбавки определяется в индивидуальном порядке, с учетом среднемесячного дохода и стажа.

Также Финогенова напомнила, что к 78-летию победы в ВОВ ветеранам выплатят 10 тыс. рублей. Участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Москве, будет назначена единовременная выплаты в размере 25 тыс., 15 тыс. или 10 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что с 1 мая пенсии наличными будет доставлять только «Почта России».

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