Bloomberg: в ФРС США намерены повысить ставку в десятый раз подряд, несмотря на возросшие риски

На ближайшем заседании руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США, скорее всего, продолжат взятый курс на повышение ключевой ставки. Эта мера необходима для сдерживания роста инфляции на внутреннем рынке, сообщает агентство Bloomberg.

Ближайшее заседание руководства ФРС США состоится 3 мая. Ожидается, что ключевую ставку поднимут до уровня 5,25% годовых. В настоящее время показатель удерживают на уровне 5%, уточняется в статье.

«Политики Федеральной резервной системы собираются продлить свою годичную кампанию по повышению процентных ставок, чтобы сдержать все еще упрямую инфляцию, даже несмотря на то, что риски для экономики США растут. Ожидается, что Федеральный комитет по открытым рынкам повысит базовую ставку кредитования еще на четверть процентного пункта в среду, что станет 10-м повышением подряд с марта прошлого года», — говорится в материале.

7 марта глава Федеральной резервной службы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что США продолжат повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией. Местные власти ожидают, что продолжающееся повышение целевого диапазона по федеральным фондам будет уместным.