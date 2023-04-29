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Комиссар ЕС: Молдавия получит от Евросоюза €10 млн для помощи украинским беженцам

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Reuters

Комиссар Европейского союза по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич заявил президенту Молдавии Майе Санду о готовности Евросоюза передать Кишиневу €10 млн для поддержки беженцев с Украины. Об этом сообщается на сайте администрации молдавского лидера.

«Санду встретилась с находящимся в Кишиневе комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янезом Ленарчичем. Он объявил, что Европейский союз предлагает помощь в размере 10 миллионов евро для поддержки беженцев с Украины, а также наших семей или сообществ, которые их принимают», — сказано в сообщении.

Кроме того, Ленарчич добавил, что ЕС передаст Молдавии 36 электрогенераторов для больниц.

15 апреля посол Молдавии в США Виорел Урсу заявлял, что Вашингтон в 2022 году в шесть раз увеличил финансовую помощь республике. По его словам, Европа и Соединенные Штаты помогают Кишиневу справиться с последствиями энергетического кризиса и в ситуации с украинскими беженцами.

В пограничной полиции Молдавии сообщали, что более 37 тыс. украинцев пересекли границу с республикой за неделю в январе. Уточнялось, что молдавскую границу пересекли 434 264 иностранных гражданина, также в страну въехали 37 064 гражданина Украины.

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