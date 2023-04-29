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«Ъ»: Банк России не воспользовался возможностью повысить ставку на фоне снижения инфляции

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Мария Девахина/РИА Новости

Банк России не воспользовался шансом поднять ставку на снижающейся инфляции. При этом обсуждения о ее повышении будут продолжены на следующем заседании. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на прошедший 28 апреля совет директоров регулятора.

Совет директоров ЦБ на заседании не изменил ключевую ставку, тем не менее обсуждение ее повышения с большой вероятностью продолжится на следующем заседании. Причин для повышения инфляции в середине года больше. Однако против нее действуют временные факторы, которые сдерживают ее рост.

В публикации отметили, что решение ЦБ было предсказуемым, так как инфляция в России в марте сократилась до 3,5% годовых. Поэтому, на фоне таких событий принимать решение о росте ключевой ставки было бы некомфортно.

По данным издания, в своем решении ЦБ руководствовался пересмотренным макроэкономическим прогнозом на 2023–2025 годы, который достаточно оптимистичный. В частности, речь идет о сниженном прогнозе инфляции, где ее среднегодовой уровень в 2023 году будет на уровне 3,9–4,9% и 4,2–5,2% в 2024 году.

28 апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не ожидает двузначной инфляции в России в 2023 году. По ее словам, ЦБ ожидает «некоторого ускорения повышения инфляции в устойчивых компонентах», но не двузначных чисел по этому показателю.

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