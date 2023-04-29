В Киеве назвали неприемлемыми ограничения ЕС на импорт и транзит сельхозпродукции Украины

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что внешнеполитическое ведомство заявило Польше и Евросоюзу (ЕС) о неприемлемости ситуации с ограничениями на импорт аграрной продукции Украины. Об этом он написал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), передает ТАСС.

Согласно сообщению украинского дипломата, 28 апреля в посольство Польши на Украине и представительство ЕС были переданы ноты МИД Украины «о категорической неприемлемости ситуации торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины».

Николенко отметил, что данные ограничения, какими бы причинами они ни обосновывались, не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС. По утверждению представителя МИД Украины, существуют все правовые основания для возобновления экспорта продукции украинских аграриев в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию, а также для продолжения беспрепятственного экспорта в другие государства как в ЕС, так и вне его.

28 апреля Еврокомиссия (ЕК) и пять стран Восточной Европы (Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария) достигли соглашения об ограничении экспорта в ЕС сельскохозяйственной продукции с Украины.

Шведское председательство в Совете ЕС также сообщало, что послы Евросоюза проголосовали за продление на год беспошлинного ввоза в ЕС товаров с Украины, включая аграрную продукцию.