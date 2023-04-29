Премьер Казахстана Смаилов заявил о готовности страны нарастить экспорт в США на $800 млн

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время встречи с послом США в Астане Дэниелом Розенблюмом заявил, что Астана готова увеличить экспорт в эту страну на $800 млн. Об этом сообщается на сайте казахского премьер-министра.

Смаилов и Розенблюм рассмотрели текущую ситуацию в торгово-экономической сфере, обсудили перспективы укрепления взаимодействия в энергетической и транспортно-логистической отраслях, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, экологии и затронули ряд других вопросов, отмечается в сообщении.

Во ходе встречи глава казахстанского правительства отметил, что товарооборот между Казахстаном и США в 2022 году вырос почти на 40% и составил $3,1 млрд.

«При этом Казахстан видит значительный потенциал для дальнейшего увеличения объемов торговли и готов нарастить экспорт по 90 товарным позициям на $800 млн», — рассказали в пресс-службе Смаилова.

В свою очередь Розенблюм подчеркнул, что есть огромный потенциал для дальнейшего развития казахстанско-американских отношений на основе общих интересов и добавил, что около 20 американских компаний планируют посетить Казахстан летом этого года с деловой бизнес-миссией.

Ранее сообщалось, что США предупредили Казахстан о риске вторичных санкций за помощь России.