Глава регулятора ФРГ Мюллер: электроснабжение страны следующей зимой обеспечено

Глава Федерального сетевого агентства (регулятора) Германии Клаус Мюллер считает, что электроснабжение страны в предстоящий зимний сезон будет гарантировано. Об этом сообщает Welt.

«Электроснабжение следующей зимой будет таким же надежным, как мы привыкли за многие годы», — заявил он.

Мюллер подчеркнул, что проблемой для стабильности системы среди прочего является высокое потребление энергии и недостаточное использование возобновляемых источников на юге ФРГ из-за слабого расширения сети.

Он добавил, что подобная ситуация демонстрирует, что быстрое расширение энергосети имеет важное значение для перехода к энергосбережению и повышение ее безопасности.

Ранее стало известно, что три последние работающие немецкие атомные электростанции (АЭС) — «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд» — отключили от энергосети.

Накануне АЭС вырабатывали электричество пока было возможно. Последней в 23:59 по местному времени (0:59 мск) отключили станцию «Неккарвестхайм-2».

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение о постепенном отказе от АЭС в 2011 году после аварии на АЭС «Фукусима-1». Первую коммерческую АЭС запустили на немецкой территории в 1960 году в округе Нижняя Франкония.