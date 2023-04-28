Сбер начал кредитовать предприятия по госпроекту «Кластерная инвестиционная платформа»

Сбер первым в России предоставил финансирование в рамках кредитного договора на 17 млрд рублей по новой мере господдержки — «Кластерная инвестиционная платформа», которая реализуется Минпромторгом России. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что средства будут использованы для строительства сортопрокатного комплекса, который будет расположен в Свердловской области.

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов подчеркнул, что государство расширяет меры поддержки предприятий, которые готовы выпускать приоритетную для России продукцию.

«Новая программа господдержки уникальна тем, что обеспечивает доступным финансированием заемщиков, помогая развиваться отечественным производствам. Сбер всегда был и остается лидером в предоставлении льготных кредитов на перспективные инвестиционные проекты, ведь это то, что необходимо сейчас для экономического роста нашей страны и благополучия россиян», — сказал он.

Как сообщили в банке, заемные средства на выгодных условиях предоставляются на создание, развитие или модернизацию производственных мощностей, а также на строительство объектов промышленной инфраструктуры и внедрение новых технологий для создания приоритетной отечественной продукции. Под инвестиционный проект предприятие может получить кредит от 1 млрд рублей.

По словам первого заместителя Министра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова, механизм кластерной инвестиционной платформы в настоящий момент охватывает уже около 300 позиций приоритетной продукции – сырья, материалов, комплектующих и конечных изделий.

«Предоставленный льготный кредит позволит расширить и заместить крайне важную для производственного процесса номенклатуру, которая ранее завозилась из-за рубежа», — добавил он.

В Сбере уточнили, что сделка одобрена в соответствии с постановлением правительства РФ от 22 февраля 2023 года № 295 «О государственной поддержке организаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на производство приоритетной продукции». Благодаря поддержке государства предприятия могут получить кредит по льготной ставке (30% ключевой ставки ЦБ плюс 3 процентных пункта).