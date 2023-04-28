Сбер упростил процедуру выдачи зарплатных карт на предприятиях, которые обслуживаются в банке в рамках зарплатных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

«Благодаря запуску функционала выдачи зарплатных карт на планшетах сотрудники предприятий могут пользоваться картами сразу после их получения», — говорится в сообщении.

Как подчеркнула директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева, банк последовательно продолжает улучшать сервисы для действующих и новых зарплатных клиентов.

«Ежемесячно выдаем порядка 120 тысяч зарплатных карт на предприятиях. Новый сервис позволит клиентам, которые ранее не имели возможности оперативно начать пользоваться своей зарплатной картой, активировать ее онлайн сразу при получении. Больше не надо искать банкомат или заходить в мобильное приложение, картой можно пользоваться сразу. Второй плюс — безопасность: сотрудник банка активирует карту онлайн, клиент находится рядом, и процедура полностью прозрачна», — заявила она.

В банке рассказали, что после того как работодатель оформляет реестр на массовый выпуск карт своим сотрудникам, Сбер автоматически проверяет наличие у клиентов действующих карт банка. Если они есть, то таким клиентам будет предложено использовать их в качестве зарплатных и не ждать выпуска новой. Если такой карты нет, то ему выпустят заказанную карту.

По готовности карт сотрудник банка выезжает на предприятие и выдает работникам «пластик». Менеджер банка активирует карты прямо на предприятии со своего рабочего планшета во время выдачи карт в присутствии работника. Поэтому теперь зарплатными картами можно пользоваться сразу после выдачи.

Кроме того, до получения «пластика» на руки клиенты Сбера, как и раньше, могут активировать карту самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн и начать ею пользоваться для получения зарплаты, покупок в интернете, оплаты через QR и тому подобное.