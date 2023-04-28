Альфа-Банк наградил 30 лучших российских студентов

Альфа-Банк в рамках стипендиальной программы по поддержке талантливой молодежи Альфа-Шанс наградил 30 лучших российских студентов, сообщает пресс-служба банка. Они получат гранты и станут частью Альфа-комьюнити.

Отмечается, что в конкурсе принимают участие программисты, математики, экономисты, юристы, биологи, архитекторы, экологи, химики и музыканты. В рамках программы студенты 3-4 курсов рассказывают о своих достижениях и планах.

«Мы рады, что в конкурсе приняло участие так много талантливых ребят. С каждым годом мы открываем все больше новых имен и даем шанс им быть услышанными. Мы уверены, что участники обязательно осуществят свои мечты и добьются поставленных целей», — рассказал генеральный директор благотворительного фонда Альфа-Шанс Алексей Гиязов.

В банке уточнили, что лауреатов конкурса выбирают эксперты из Альфа-Банка, крупнейших университетов и ведущих компаний. Победители получают от банка по 300 тысяч рублей и возможность стажировки и обучения. При этом награждение проходит как в московском офисе, так и в региональных офисах Альфа-Банка.

«Программа помогает им стать лучшими в своей области и начать успешную карьеру», — говорится в сообщении.

Также в Альфа-Банке подчеркнули, что интерес к программе постоянно растет. Так, в прошлом году было подано 1115 заявок, в этом – жюри рассмотрело уже 2160 заявок из 100 вузов и 100 городов России. Таким образом количество заявок увеличилось почти в 2 раза. Кроме того, расширилась и география участия: в 2022 году было 50 городов-участников. Отмечается, что новый набор студентов организаторы объявят осенью.