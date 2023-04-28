В РЭО заявили, что запрет продажи овощей в сетках все еще обсуждается

Продажа россиянам овощей в сетках-мешках приводит к тому, что они потом просто хоронятся на полигонах. Однако вопрос запрета их использования находится на стадии дискуссии. Об этом РБК заявили в «Российском экологическом операторе» (РЭО).

«Российский экологический оператор» выступает за ограничение продажи потребителям плодоовощной продукции в сетках-мешках, однако вместо этого предлагается реализовывать ее на развес, что не может привести к ее подорожанию. Пока вопрос запрета такой упаковки находится на стадии дискуссии», — отметили в РЭО.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, отказаться от сеток необходимо из-за того, что она никак не перерабатывается и просто копится на полигонах. Кроме того, такая сетка усложняет работу сортировочного оборудования, так как может на него намотаться. Все это приводит к остановке сортировки мусора на заводе для исправления дефекта.

Он добавил, что производители заявляют о возможном подорожании продукции при отказе от сетки. Однако непонятно, как именно продажа овощей на развес может повлиять на их стоимость. Кроме того, отказ от сетки может, в принципе, сделать товар еще дешевле.

В начале марта РЭО предложил отказаться от печати бумажных платежек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). В сообщении указано, что на ежемесячную рассылку квитанций тратится 50 т бумаги, которая потом оказывается на мусорных полигонах.