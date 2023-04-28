Глава Wildberries Бакальчук сообщила о желании провести ребрендинг

Основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что считает нынешний бренд устаревшим и планирует провести ребрендинг, передает РИА Новости.

По словам Бакальчук, в планах компании «перерисовать» логотип.

«Ощущаем, что бренд несколько устарел, хотим, чтобы он считывался как дружелюбный и современный», — сказала она журналистам, добавив, что речи о смене названия на «Ягодки» не идет.

Бакальчук отметила, что одной из основных целей сейчас является не только смена логотипа, но и сделать акцент на социальную значимость бренда. В частности, она анонсировала участие компании в двух крупных социальных проектах, но не стала раскрывать подробности.

Ранее заместитель главы управления Роспотребнадзора по Московской области Николай Дрозд заявил, что суд признал незаконным требование маркетплейса Wildberries к покупателям оплачивать возврат товаров с браком.