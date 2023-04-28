РБК: в правительстве обсудили меры по снижению уровня теневой занятости в России

В правительстве России обсуждается введение дополнительных мер по снижению уровня теневой занятости в стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух участников стратегической сессии, посвященной повышению благосостояния граждан.

Сессия прошла 25 апреля под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.

В правительстве предложили провести мониторинг занятости в компаниях, где используют большое количество данных. Также призвали установить KPI по снижению уровня теневой занятости в отдельных отраслях и подумать о стимулировании компаний, которые предоставляют сотрудникам «белые» зарплаты.

По данным источника РБК, зарплаты в сером секторе в среднем на 30% ниже, чем в формальном. Для выполнения цели по сокращению уровня теневой занятости рассматривается комплекс мер, в частности проведение проверок организаций в случае выявления у них признаков теневой занятости. Планируется в том числе задействовать возможности Федеральной налоговой службы.

Ранее треть россиян заявили в ходе опроса, что согласятся перейти на «серые» зарплаты при их двукратном повышении.