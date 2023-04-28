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Польша потребует от ЕК проверить экспорт продуктов с Украины на нарушения рынка

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Efrem Lukatsky/AP

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна потребует от Еврокомиссии (ЕК) проверить экспорт продовольствия с Украины на предмет рыночных нарушений. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Моравецкого, польские власти намерены подать в ЕК запрос с просьбой проверить нарушение рынка в нескольких областях, таких как птица, яйца и молочные продукты.

«Мы хотим честно проверить влияние этих продуктов на польский рынок за последние несколько месяцев и риски, связанные с дестабилизацией польского рынка на будущее», — сказал премьер-министр.

Политик также отметил, что Польша может отменить национальные ограничения относительно украинского продовольствия в том случае, если они будут перенесены на общеевропейский уровень.

Ранее министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил, что Варшава намерена продлить запрет на ввоз украинского зерна до конца 2023 года. Польский министр указал, что для Варшавы приоритетом является благополучие аграрного сектора страны, а не позиция ЕС по данному вопросу.

До этого министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Будапешт не откажется от запрета на импорт сельхозпродукции с Украины и продолжит переговоры по данному вопросу с Еврокомиссией.

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