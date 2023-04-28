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Грузия обошла Испанию по объему поставок тихих вин в Россию в первом квартале 2023 года

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Интернет

Тбилиси опередил Мадрид по части объема поставок тихих вин в Россию по итогам первого квартала (январь — март) 2023 года. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение участников рынка.

Всего Россия купила у Грузии в первые три месяца 2023 года 13,1 млн л напитка, что на 49% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Импорт из Испании за январь — март вырос на 11%, до 12,2 млн л. Больше, чем у остальных государств, Россия покупает тихие вина у Италии — 13,4 млн л по итогам первого квартала. Значение выросло на 15% относительно показателя предыдущего года.

Как отметил руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев, рост поставок грузинских тихих вин ожидали еще в 2022 году. Дело в том, что у импортеров сохраняются сложности с трансграничными платежами, а с Грузией таких проблем нет, к тому же со страной есть прямая логистика через Прибалтику.

В первой половине апреля российское правительство одобрило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже отечественного вина через сайт «Почты России» с 1 ноября 2023 года.

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