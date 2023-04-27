Зампред ЦБ Полякова допустила, что прибыль банков в 2023 году может составить ₽1,9 трлн

Зампред Банка России Ольга Полякова допустила, что прибыль российских банков в 2023 году будет соразмерна результату 2021 года и составит 1,9 трлн рублей. Об этом она заявила на конференции РБК и рейтингового агентства НКР «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0».

«Первые месяцы текущего года дают нам основания полагать, что уже к концу этого года банковский сектор может выти на показатели порядка 1,9 трлн рублей или даже более, что сопоставимо с прибылью за 2021 год», — сказала Полякова.

В 2021 году банки заработали 2,37 трлн рублей. Показатель прошлого года оказался худшим за семь лет на фоне ввода жестких санкций западных стран в отношении российских банков — 203 млрд рублей.

Ранее экономисты положительно оценили решение акционеров Сбера о выплате дивидендов в размере 565 млрд рублей или 25 рублей за одну акцию по итогам 2022 года. Это стало возможным, благодаря положительному финансовому результаты кредитной организации. Банк заработал 350,2 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам финансовой отчетности. При этом 125,3 млрд рублей из них банк получил в марте.